Киев после ночи 27 февраля: Столицу полностью контролируют украинская армия и терроборона
Враг не пройдет
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Поздно вечером в субботу в Киеве происходили стычки между украинскими силами и врагом, применявшим обстрелы города. Но по состоянию на 6:00 воскресенья, 27 февраля, ситуация в городе спокойная.
«Столицу полностью контролируют украинская армия и терроборона. Ночью было несколько столкновений с диверсионными группами», - сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник
Командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский в свою очередь подчеркнул, что силы Украины, обороняющие столицу, знают, где находятся окупанты. Захватчиков будут уничтожены любыми методами. Слова командующего передала заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.
Напомним, после полуночи из-за действий врага произошел взрыв на нефтебазе в Василькове. На объекте начался пожар, угрожающий экологической катастрофой.
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