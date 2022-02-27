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Киев после ночи 27 февраля: Столицу полностью контролируют украинская армия и терроборона

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Враг не пройдет

Киев после ночи 27 февраля: Столицу полностью контролируют украинская армия и терроборона

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Поздно вечером в субботу в Киеве происходили стычки между украинскими силами и врагом, применявшим обстрелы города. Но по состоянию на 6:00 воскресенья, 27 февраля, ситуация в городе спокойная.

«Столицу полностью контролируют украинская армия и терроборона. Ночью было несколько столкновений с диверсионными группами», - сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник

Командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский в свою очередь подчеркнул, что силы Украины, обороняющие столицу, знают, где находятся окупанты. Захватчиков будут уничтожены любыми методами. Слова командующего передала заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.

Напомним, после полуночи из-за действий врага произошел взрыв на нефтебазе в Василькове. На объекте начался пожар, угрожающий экологической катастрофой.

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В статье: Киев война с Россией
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