Польша отказалась играть с врагом, ТОП-лиги поддерживают Украину. Главные новости за 26 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 26 февраля

Как известно, 24 марта должен был состояться полуфинальный матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 между сборными Польши и россии. Однако Польский футбольный союз сообщил ФИФА, что из-за нападения россиян на Украину участвовать в этом матче Кадра не будет. Аналогичное заявление со временем выпустила сборная Швеции. Она в параллельном полуфинале будет играть с Чехией, победитель этого матча должен был встретиться с победителем пары Польша – россия. Ожидается, что и Чехия в ближайшее время выступит с аналогичным заявлением.

Президент Польского футбольного союза Цезарь Кулеша сообщил, что предложил УАФ помощь в организации матчей сборной Украины на территории Польши, если это будет необходимо. Президент УАФ Андрей Павелко согласился с предложением. Ближайший матч Украина сыграет со сборной Шотландией 24 марта, впрочем, эта игра состоится на выезде.

Сразу после начала широкомасштабного наступления россиян главный тренер Динамо Мирча Луческу заявил, что будет оставаться в Украине. Однако вчера стало известно, что тренер и его ассистенты Эмиль Карас и Огнен Вукоевич уехали в Румынию. Туда же отправляются бразильцы "Шахтера" и "Динамо". Они сначала нашли убежище в бомбоубежище возле гостиницы Опера, а вчера переместились на вокзал, откуда поездом должны были отправиться в Черновцы, а оттуда тоже в Румынию.

Чрезвычайно трогательным вышел поединок чемпионата Англии между "Эвертоном" и "Манчестер Сити", за которые выступают Миколенко и Зинченко. Оба перед игрой поддержали друг друга, а их партнеры вышли на матч, завернутые в украинские флаги. Фактически, на всех поединках АПЛ присутствовала украинская символика. В Германии Роберт Левандовски надел капитанскую повязку в цветах украинского флага. В Италии все матчи на выходных начинаются на пять минут позже в знак поддержки мира в Украине.

О результатах

В Англии "Сити" победил "Эвертон" благодаря голу Фодена. Миколенко и Зинченко участия в игре не принимали. "Тоттенхэм" разгромил "Лидс" 4:0, а МЮ сыграл вничью с "Уотфордом" 0:0.

В Италии "Ювентус" одержал непростую победу над "Эмполи" – 2:3, дублем отличился Влахович. "Сассуоло" обыграл "Фиорентину" 2:1.

В Испании "Реал" обыграл "Райо Вальекано" на выезде благодаря позднему голу Бензема с паса Винисиуса. "Атлетико" победил "Сельту" 2:0, Ренан Лоди выстрелил дублем.

В Германии "Бавария" минимально обыграла "Айнтрахт" (гол Сане). "Байер" защищает третье место, разгромив "Арминию" 3:0.

Во Франции ПСЖ пропустил первым от "Сент-Этьена", но два гениальных паса Месси на Мбаппе позволили парижанам отыграться и выйти вперед, еще один мяч на счету Данилу – 3:1.