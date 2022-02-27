  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Харьков вошли несколько машин врага. Одну сразу же уничтожили - ВИДЕО
В тренде

В Харьков вошли несколько машин врага. Одну сразу же уничтожили - ВИДЕО

Общие новости
(1 голосов)
В Харьков вошли несколько машин врага. Одну сразу же уничтожили - ВИДЕО

Новина українською

Утром воскресенья, 27 февраля, несколько автомобилей врага въехали в Харьков – они двигались на высокой скорости по одной из дорог города. Уже через несколько минут появилось видео, как один из «тигров» пылает на улице Харькова.

Сразу же появилось видео, как между частными домами в Харькове начался уличный бой.

Напомним, в ночь на воскресенье враг взорвал газопровод в Харькове, очевидцы сняли облако в форме гриба, характерное при ядерных взрывах. Вскоре украинские власти сообщили, что речь идет именно о взрыве газопровода.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Харьков война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
footballUKR
27.02.2022 в 09:31
БЛЕСТЯЩЕ!
Ответить
+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
27.02.2022 в 09:11
луГандон луганский, декумунизируй себе мозги, п*дрила...
Ответить
+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
27.02.2022 в 09:08
Чтоб ты сдох, пи...дор.
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...