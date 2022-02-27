В Харьков вошли несколько машин врага. Одну сразу же уничтожили - ВИДЕО

Утром воскресенья, 27 февраля, несколько автомобилей врага въехали в Харьков – они двигались на высокой скорости по одной из дорог города. Уже через несколько минут появилось видео, как один из «тигров» пылает на улице Харькова.

Сразу же появилось видео, как между частными домами в Харькове начался уличный бой.

Напомним, в ночь на воскресенье враг взорвал газопровод в Харькове, очевидцы сняли облако в форме гриба, характерное при ядерных взрывах. Вскоре украинские власти сообщили, что речь идет именно о взрыве газопровода.