МВД Украины: Киев, Чернигов, Мариуполь и Харьков находятся полностью под украинским контролем
Стоим!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Министерство внутренних дел Украины отрапортовало, что по состоянию на утро воскресенья, 27 февраля, все крупные города, которые атакуют вражеские войска, находятся под украинским контролем.
"Враг старался прорваться в наши города. Но город Киев, город Чернигов, город Мариуполь, город Харьков находится полностью под украинским контролем. Несмотря на то, что россияне ссылают свои ДРГ, и они начинают стрелять в критическую инфраструктуру, все наши города мы отстояли", – сообщает советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.
Отметим, что утром завязались уличные бои в Харькове. Враг также концентрирует силы в городах-спутниках Киева, в частности, локальный бой произошел в Буче.
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