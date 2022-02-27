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МВД Украины: Киев, Чернигов, Мариуполь и Харьков находятся полностью под украинским контролем

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МВД Украины: Киев, Чернигов, Мариуполь и Харьков находятся полностью под украинским контролем

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Министерство внутренних дел Украины отрапортовало, что по состоянию на утро воскресенья, 27 февраля, все крупные города, которые атакуют вражеские войска, находятся под украинским контролем.

"Враг старался прорваться в наши города. Но город Киев, город Чернигов, город Мариуполь, город Харьков находится полностью под украинским контролем. Несмотря на то, что россияне ссылают свои ДРГ, и они начинают стрелять в критическую инфраструктуру, все наши города мы отстояли", – сообщает советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Отметим, что утром завязались уличные бои в Харькове. Враг также концентрирует силы в городах-спутниках Киева, в частности, локальный бой произошел в Буче.

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В статье: война с Россией
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