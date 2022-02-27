МВД Украины: Киев, Чернигов, Мариуполь и Харьков находятся полностью под украинским контролем

Министерство внутренних дел Украины отрапортовало, что по состоянию на утро воскресенья, 27 февраля, все крупные города, которые атакуют вражеские войска, находятся под украинским контролем.

"Враг старался прорваться в наши города. Но город Киев, город Чернигов, город Мариуполь, город Харьков находится полностью под украинским контролем. Несмотря на то, что россияне ссылают свои ДРГ, и они начинают стрелять в критическую инфраструктуру, все наши города мы отстояли", – сообщает советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Отметим, что утром завязались уличные бои в Харькове. Враг также концентрирует силы в городах-спутниках Киева, в частности, локальный бой произошел в Буче.