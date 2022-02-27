Припекает. Москва заявила о готовности к переговорам с Украиной

Пресс-секретарь президента страны агрессора Песков заявил, что Россия уже готова к переговорам и москва ждет украинцев, сообщает РИА Новости.

Он даже сообщил, что в российскую делегацию вошли представители МИД, министерства обороны, администрации путина (хуйла – прим.). Песков заявил, что делегация прибыла на переговоры в белорусский Гомель.

Но в то же время пропагандистские зми врага уже сообщили, что Президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров на территории Беларуси, ставшей плацдармом для атаки на Украину. Киев убежден, что площадкой для переговоров могут стать Варшава, Будапешт, Стамбул или Баку.

Напомним, враг в ночь на воскресенье атаковал несколько объектов гражданской инфраструктуры, в частности, нефтебазу в Василькове, газопровод в Харькове. В Харькове с утра идут уличные бои. В то же время МВД Украины отрапортовало, что на утро все атакованные ключевые города – Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь – находятся под контролем украинских сил.

Отметим, что вторжение началось 24 февраля. Накануне агрессор бравировал, что решит свои задачи в максимально короткий срок.