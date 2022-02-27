Пусть враг пожалеет, что двинулся на нашу землю. Советы ВСУ для Движения сопротивления
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал советы для граждан нашей страны, которые будут оказывать сопротивление оккупантам на местах. Военные подчеркивают, что простые действия имеют огромное значение в борьбе с противником. Основной задачей является уничтожение и выведение из строя системы управления противника и работы его тыла.
Есть у вас оружие и патроны или нет используйте все возможные методы и способы борьбы:
- демонтируйте или тщательно зарисуйте дорожные знаки, названия населенных пунктов, чтобы запутать врага;
- делайте лесные завалы, чтобы помешать продвижению врага;
- будьте креативными, используйте другие инженерные сооружения и уловки;
- активно используйте самодельные зажигательные средства
- разрушайте ключевые узлы транспортной инфраструктуры
- повышайте активность в ночное время и сумерки.
- Пусть враг пожалеет, что двинулся на нашу землю, в результате попал в ад.
P.S. "Борщ и вареники пусть лучше свиньям, свинособак на вилы!"
Ранее МВД Украины отрапортовало, что на утро все атакованные ключевые города – Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь – находятся под контролем украинских сил. В Москве заявили о готовности к переговорам, но в Гомеле. Президент Зеленский исключает любую возможность переговоров на территории Беларуси.
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