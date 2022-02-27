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Пусть враг пожалеет, что двинулся на нашу землю. Советы ВСУ для Движения сопротивления

Общие новости
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Пусть враг пожалеет, что двинулся на нашу землю. Советы ВСУ для Движения сопротивления

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал советы для граждан нашей страны, которые будут оказывать сопротивление оккупантам на местах. Военные подчеркивают, что простые действия имеют огромное значение в борьбе с противником. Основной задачей является уничтожение и выведение из строя системы управления противника и работы его тыла.

Есть у вас оружие и патроны или нет используйте все возможные методы и способы борьбы:

  • демонтируйте или тщательно зарисуйте дорожные знаки, названия населенных пунктов, чтобы запутать врага;
  • делайте лесные завалы, чтобы помешать продвижению врага;
  • будьте креативными, используйте другие инженерные сооружения и уловки;
  • активно используйте самодельные зажигательные средства
  • разрушайте ключевые узлы транспортной инфраструктуры
  • повышайте активность в ночное время и сумерки.
  • Пусть враг пожалеет, что двинулся на нашу землю, в результате попал в ад.

P.S. "Борщ и вареники пусть лучше свиньям, свинособак на вилы!"

Ранее МВД Украины отрапортовало, что на утро все атакованные ключевые города – Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь – находятся под контролем украинских сил. В Москве заявили о готовности к переговорам, но в Гомеле. Президент Зеленский исключает любую возможность переговоров на территории Беларуси.

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В статье: война с Россией
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