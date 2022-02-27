"Мы непобедимы". Юрий Вернидуб вернулся в Украину
Наставник не мог остаться в стороне, прибыв на родину
Фото - uefa.com / Автор невідомий
Украинский тренер Юрий Вернидуб прибыл в Украину. Об этом в своих социальных сетях заявил Виктор Вацко, выложив видео.
"Слава Украине. Все будет хорошо. Мы непобедимы", - сказал Вернидуб.
Напомним, что Юрий Николаевич сейчас возглавляет "Шериф". Недавно его клуб не смог выйти в 1/8 финала Лиги Европы.
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Источник:Виктор Вацко
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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
27.02.2022 в 11:26
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