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"Мы непобедимы". Юрий Вернидуб вернулся в Украину

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(1 голосов)

Наставник не мог остаться в стороне, прибыв на родину

"Мы непобедимы". Юрий Вернидуб вернулся в Украину

Фото - uefa.com / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинский тренер Юрий Вернидуб прибыл в Украину. Об этом в своих социальных сетях заявил Виктор Вацко, выложив видео.

"Слава Украине. Все будет хорошо. Мы непобедимы", - сказал Вернидуб.

Напомним, что Юрий Николаевич сейчас возглавляет "Шериф". Недавно его клуб не смог выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

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В статье: Юрий Вернидуб
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Источник:
Виктор Вацко

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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
27.02.2022 в 11:26
Мужик!
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