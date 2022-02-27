"Мы непобедимы". Юрий Вернидуб вернулся в Украину

Украинский тренер Юрий Вернидуб прибыл в Украину. Об этом в своих социальных сетях заявил Виктор Вацко, выложив видео.

"Слава Украине. Все будет хорошо. Мы непобедимы", - сказал Вернидуб.

Напомним, что Юрий Николаевич сейчас возглавляет "Шериф". Недавно его клуб не смог выйти в 1/8 финала Лиги Европы.