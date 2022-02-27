Зеленский предложил иностранцам вступил в Интернациональный легион
Разом і батька легше бити
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании нового подразделения - "Интернациональный легион территориальной обороны Украины". Он будет комплектоваться из иностранцев, которые хотят принять участие в отражении российской агрессии.
"Всем иностранцам, желающим приобщиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства
Ранее один из лидеров непризнанной Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев, который проживает в изгнании в Великобритании, предложил Президенту Украины направить в зону боевых действий выходцев из Чечни, проживающих в Европе.
Также агентство УНИАН опубликовало фото белорусских добровольцев, которые сражаются с российскими врагами плечом к плечу с украинскими военными.
Популярное сейчас
- МВД Украины: Киев, Чернигов, Мариуполь и Харьков находятся полностью под украинским контролем
- Киев после ночи 27 февраля: Столицу полностью контролируют украинская армия и терроборона
- В Харькове произошел мощный взрыв. Сообщается о подрыве газопровода – ВИДЕО
- Усик назвал вещи своими именами. Известный боксер делает огласку расстрела россиянами детсада в Ворзеле
- Залез в бэтмобиль на место водителя. Звезда ПСЖ посетила парижскую премьеру нового фильма о Бэтмене
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка одной из звезд Реала. ФОТО