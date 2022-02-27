Зеленский предложил иностранцам вступил в Интернациональный легион

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании нового подразделения - "Интернациональный легион территориальной обороны Украины". Он будет комплектоваться из иностранцев, которые хотят принять участие в отражении российской агрессии.

"Всем иностранцам, желающим приобщиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства

Ранее один из лидеров непризнанной Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев, который проживает в изгнании в Великобритании, предложил Президенту Украины направить в зону боевых действий выходцев из Чечни, проживающих в Европе.

Также агентство УНИАН опубликовало фото белорусских добровольцев, которые сражаются с российскими врагами плечом к плечу с украинскими военными.