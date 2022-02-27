Зеленский: Преступные действия россии имеют признаки геноцида. Ее нужно изгнать из совбеза ООН
И давно, господин Президент!
Фото: facebook.com/zelenskiy.official / Автор неизвестен
Президент Украины Владимир Зеленский утром 27 февраля дал очередной брифинг, в котором рассказал о текущей ситуации в стране.
Особенное внимание глава государства обратил на тактику российских оккупантов, которые не стесняясь убивают мирное население.
"Эта ночь была тяжелой. Что они делают? Это месть. Народ поднялся в защиту своего государства, и они открыли свое лицо. Это террор. Они собираются еще больше бомбить наши украинские города. Они собираются еще коварнее убивать наших детей.
Это зло, пришедшее на нашу землю, которое нужно уничтожить. Они врали, что не будут трогать гражданское население, но с первых часов вторжения российские войска бьют по гражданской инфраструктуре. Они сознательно избрали тактику на убийства людей и всего, что делает жизнь просто нормальной.
Электростанции, больницы, детские сады, жилые дома – все под ударами ежедневно. То, что оккупанты делают в Харькове, Ахтырке, Киеве, Одессе и других городах и поселках тянет на международный трибунал. Все их преступления мы четко фиксируем.
Должны назвать вещи своими именами. Преступные деяния России имеют признаки геноцида. Об этом я говорил с генсеком ООН. Россия по пути зла. Мир должен прийти к лишению России права голоса в Совбезе ООН. Украинцы, мы ясно знаем, что защищаем. Мы точно победим", - заявил Зеленский.
Полностью видео его обращения можно посмотреть здесь.
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