  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Более 4 тысяч. Новые данные потерь врага в Украине
В тренде

Более 4 тысяч. Новые данные потерь врага в Украине

Общие новости
(1 голосов)

А будет гораздо больше

Более 4 тысяч. Новые данные потерь врага в Украине

Новина українською

Министерство обороны Украины опубликовало новые суммарные ориентировочные потери врага за предыдущие трое суток – 24, 25 и 26 февраля.

Итак, россияне потеряли 4300 человек, было уничтожено 27 самолетов, 26 вертолетов, 146 танков, 706 бронированных машин, 49 орудий, 1 ЗРК Бук, 4 града, 30 единиц автомобильной техники, 60 цистерн, 2 беспилотника, средства ПВО.

В Минобороны объяснили, почему данные являются ориентировочными:

"Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.

Кроме того, информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день.

Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить, в какие сутки произошли те или иные потери".

Добавим, что с утра в воскресенье враг несколькими группами вошел в Харьков. Буквально сразу же начали появляться видео уличных боев. Впоследствии поступила информация, что украинские военные методически уничтожают врага. Также в воскресенье были сообщения о локальных успехах ВСУ в боях в Гостомеле, Буче, Ирпене.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Динамист (Киев)
27.02.2022 в 12:19
Тілами треба викладувати "ПУТІН ПАМАГІ"
Ответить
0
0
Черноморчик (Одесса )
27.02.2022 в 12:16
Курва вот не міг я собі даже уявити що буду радіти смерти руських . Алеце так . Так що яка гарна новина
Ответить
0
0
Черноморчик (Одесса )
27.02.2022 в 12:16
Але це так
Ответить
0
0
footballUKR
27.02.2022 в 12:15
146 танків - ого!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...