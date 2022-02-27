Более 4 тысяч. Новые данные потерь врага в Украине
А будет гораздо больше
Министерство обороны Украины опубликовало новые суммарные ориентировочные потери врага за предыдущие трое суток – 24, 25 и 26 февраля.
Итак, россияне потеряли 4300 человек, было уничтожено 27 самолетов, 26 вертолетов, 146 танков, 706 бронированных машин, 49 орудий, 1 ЗРК Бук, 4 града, 30 единиц автомобильной техники, 60 цистерн, 2 беспилотника, средства ПВО.
В Минобороны объяснили, почему данные являются ориентировочными:
"Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.
Кроме того, информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день.
Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить, в какие сутки произошли те или иные потери".
Добавим, что с утра в воскресенье враг несколькими группами вошел в Харьков. Буквально сразу же начали появляться видео уличных боев. Впоследствии поступила информация, что украинские военные методически уничтожают врага. Также в воскресенье были сообщения о локальных успехах ВСУ в боях в Гостомеле, Буче, Ирпене.
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