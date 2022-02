"Мы должны выступить вместе". Олег Лужный высказался о последних событиях

Экс-капитан "Динамо" Олег Лужный прокомментировал последние события в Украине. Цитирует слова Лужного Sky Sports.

"Ситуация ужасна. Я хочу приехать тренировать в Великобританию, но прежде всего я буду твердо стоять и бороться за свой народ, за свою страну и за демократию.

Мы все надеемся, что это скоро закончится. Неправильно, когда гибнут невинные жизни и распадаются семьи. Захват и разрушение страны — это все ради чего? Мы должны выступить вместе, как один, и положить конец этой преступной войне", - заявил Лужный.

Former Arsenal defender Oleh Luzhnyi reveals the "horrific" situation in Ukraine and tells Sky Sports why he will put his coaching career on hold to protect his country ????????