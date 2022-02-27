"Мы должны выступить вместе". Олег Лужный высказался о последних событиях

Экс-капитан "Динамо" Олег Лужный прокомментировал последние события в Украине. Цитирует слова Лужного Sky Sports.

"Ситуация ужасна. Я хочу приехать тренировать в Великобританию, но прежде всего я буду твердо стоять и бороться за свой народ, за свою страну и за демократию.

Мы все надеемся, что это скоро закончится. Неправильно, когда гибнут невинные жизни и распадаются семьи. Захват и разрушение страны — это все ради чего? Мы должны выступить вместе, как один, и положить конец этой преступной войне", - заявил Лужный.