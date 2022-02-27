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"Мы должны выступить вместе". Олег Лужный высказался о последних событиях

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Легенда "Динамо" приостановил тренерскую карьеру

"Мы должны выступить вместе". Олег Лужный высказался о последних событиях

UA-Футбол
Новина українською

Экс-капитан "Динамо" Олег Лужный прокомментировал последние события в Украине. Цитирует слова Лужного Sky Sports.

"Ситуация ужасна. Я хочу приехать тренировать в Великобританию, но прежде всего я буду твердо стоять и бороться за свой народ, за свою страну и за демократию.

Мы все надеемся, что это скоро закончится. Неправильно, когда гибнут невинные жизни и распадаются семьи. Захват и разрушение страны — это все ради чего? Мы должны выступить вместе, как один, и положить конец этой преступной войне", - заявил Лужный.

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В статье: Олег Лужный война с Россией
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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
27.02.2022 в 13:37
Смерть путіну! Смерть росії!Ответить
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