Белый дом рассказал, как Запад будет карать Россию за нападение на Украину

Пресс-служба Белого дома опубликовала совместное заявление лидеров Франции, Германии, Италии, Великобритании, Еврокомиссии и США о новых санкционных мерах в отношении России за вторжение в Украину.

В ближайшие дни в отношении России будут применены следующие меры:

Ряд банков РФ будут отключены от системы межбанковских платежей SWIFT. Это обеспечит их исключение из международной финансовой системы. Стоит отметить, что ранее предполагалось, что от SWIFT будет отключена вся банковская система россии;

Запад наложит ограничения в отношении Центрального банка России на операции с золотовалютным резервом, которые могут подорвать действие западных санкций;

Россиянам, связанным с правительством РФ, станет труднее получать "золотые паспорта", которые позволяют им становиться гражданами стран Запада в обмен на инвестиции и получать доступ к их финансовым системам;

Будет создана трансатлантическая целевая группа, которая будет выявлять и замораживать активы подсанкционных лиц, их семей и компаний, а также вести переговоры с другими правительствами с целью не допустить сокрытия активов российской элитой за пределами юрисдикции западных стран.

Кроме того, западные страны активизируют усилия по борьбе с дезинформацией и другими формами гибридной войны.

"Мы поддерживаем украинский народ в эти непростые времена. Помимо объявленных сегодня мер, мы готовы принять дополнительные, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее нападение на Украину", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Министерство обороны Украины отрапортовало, что за три дня ВСУ уничтожили 4300 солдат вражеской армии, около 150 танков, более 50 самолетов и вертолетов, множество другой техники.