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Шевченко: Горжусь своей страной, пытаемся организовать помощь из Лондона

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(1 голосов)

Легендарный футболист на связи с Великобритании

Шевченко: Горжусь своей страной, пытаемся организовать помощь из Лондона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звезда футбола Андрей Шевченко сам позвонил в студию ТСН, чтобы рассказать о своем отношении к вторжению россии в Украину.

"Я нахожусь в Лондоне, но моя семья, мама, сестра, близкие, мой народ – все находятся в Украине, поэтому я сильно переживаю", - заявил Шева.

"Мои мама и сестра под Киевом, все нормально, но то, что происходит – это ужас. Я хочу сказать слова поддержки и благодарности сказать нашей украинской доблестной армии, Президенту, нашим людям, которые защищают нашу страну сегодня, отстаивают наши интересы и делают все для того, чтобы мы выстояли. Вы мои герои, я горжусь своей страной, горжусь своими людьми.

Я здесь, в Лондоне, тут происходит много протестов, мы общаемся здесь на уровне правительства, чтобы организовать помощь, которая необходима нашей армии, нашим людям, чтобы сделать все возможное".

Напомним, бывшему одноклубнику Шевы по "Динамо" Владу Ващуку повезло меньше - он сейчас прямо в эпицентре боев под Киевом.

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В статье: Андрей Шевченко война с Россией
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Источник:
ТСН

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.02.2022 в 13:45
Андрюха, давай Джевелинов побольше!...
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Caballero (DC)
27.02.2022 в 13:36
Смерть путіну! Смерть росії!Ответить
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+2
0


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