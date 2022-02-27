Шевченко: Горжусь своей страной, пытаемся организовать помощь из Лондона

Звезда футбола Андрей Шевченко сам позвонил в студию ТСН, чтобы рассказать о своем отношении к вторжению россии в Украину.

"Я нахожусь в Лондоне, но моя семья, мама, сестра, близкие, мой народ – все находятся в Украине, поэтому я сильно переживаю", - заявил Шева.

"Мои мама и сестра под Киевом, все нормально, но то, что происходит – это ужас. Я хочу сказать слова поддержки и благодарности сказать нашей украинской доблестной армии, Президенту, нашим людям, которые защищают нашу страну сегодня, отстаивают наши интересы и делают все для того, чтобы мы выстояли. Вы мои герои, я горжусь своей страной, горжусь своими людьми.

Я здесь, в Лондоне, тут происходит много протестов, мы общаемся здесь на уровне правительства, чтобы организовать помощь, которая необходима нашей армии, нашим людям, чтобы сделать все возможное".