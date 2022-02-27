Шевченко: Горжусь своей страной, пытаемся организовать помощь из Лондона
Легендарный футболист на связи с Великобритании
Getty Images/Global Images Ukraine
Звезда футбола Андрей Шевченко сам позвонил в студию ТСН, чтобы рассказать о своем отношении к вторжению россии в Украину.
"Я нахожусь в Лондоне, но моя семья, мама, сестра, близкие, мой народ – все находятся в Украине, поэтому я сильно переживаю", - заявил Шева.
"Мои мама и сестра под Киевом, все нормально, но то, что происходит – это ужас. Я хочу сказать слова поддержки и благодарности сказать нашей украинской доблестной армии, Президенту, нашим людям, которые защищают нашу страну сегодня, отстаивают наши интересы и делают все для того, чтобы мы выстояли. Вы мои герои, я горжусь своей страной, горжусь своими людьми.
Я здесь, в Лондоне, тут происходит много протестов, мы общаемся здесь на уровне правительства, чтобы организовать помощь, которая необходима нашей армии, нашим людям, чтобы сделать все возможное".
Напомним, бывшему одноклубнику Шевы по "Динамо" Владу Ващуку повезло меньше - он сейчас прямо в эпицентре боев под Киевом.
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