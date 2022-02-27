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Харьков полностью под контролем Украины - Глава Харьковской ОГА

Общие новости
(2 голосов)

Даже не сомневались

Харьков полностью под контролем Украины - Глава Харьковской ОГА

Фото - медіагрупа Об'єктив

Новина українською

В воскресенье, 27 февраля утром в Харьков въехали несколько групп врага, однако они были встречены украинскими силами, начались уличные бои. По состоянию на 13:00 контроль над Харьковом полностью украинский, сообщает УНИАН со ссылкой на главу Харьковской ОГА.

В настоящее время работают ВСУ, Нацполиция, Тероборона, идет полная зачистка города от врага.

Сообщается, что российский враг – совершенно деморализован. Непосредственно в Харькове, бросая посреди дороги вражескую технику, украинским войскам сдаются целые группы по 5-10 человек.

Относительно ситуации в области по состоянию на сегодняшний день: Чугуев - полностью контролируемый украинскими войсками, развешены украинские флаги на админзданиях.

Наступление российского агрессора продолжается в Липецком направлении, Волчанском и Белгородском. Фиксируются отдельные колонны русской техники. Вооруженные Силы Украины на своих позициях ведут активную борьбу.

Напомним, ранее Министерство обороны Украины отрапортовало, что за три дня ВСУ уничтожили 4300 солдат вражеской армии, около 150 танков, более 50 самолетов и вертолетов, множество другой техники.

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В статье: Харьков война с Россией
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Комментарии (3)
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footballUKR
27.02.2022 в 14:02
БЛЕСТЯЩЕ!
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.02.2022 в 13:44
В Харькове по другому и быть не может. Там родилось "Путин --- ху... ло". Молодцы, парни, мочите это болото!
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Caballero (DC)
27.02.2022 в 13:36
Смерть путіну! Смерть росії!Ответить
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