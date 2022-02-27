"На всех оккупантов хватит". ВСУ получили на вооружение ракеты класса "воздух-воздух"

Воздушные силы Вооружённых сил Украины получили на вооружение большую партию ракет класса "воздух - воздух". Сообщение появилось на официальной странице в фейсбуке Коммандования Вооруженных сил ВСУ. Ракеты уже находятся под крыльями наших истребителей.

"Лётчики уверяют, что на всех оккупантов хватит! Слава Украине! Спасибо союзниками антипутинской коалиции за мощную поддержку украинской армии", - говорится в сообщении.

В то же время, главнокомандующий вооружённых сил Украины Валерий Залужный на своей странице в фейсбук выложил видео эффективной работы Байрактаров. Техника в селе Чернобаевка Херсонской области разрушила колонну российской техники.