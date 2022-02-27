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"На всех оккупантов хватит". ВСУ получили на вооружение ракеты класса "воздух-воздух"

Общие новости
(3 голосов)

Ещё один удар по противнику

"На всех оккупантов хватит". ВСУ получили на вооружение ракеты класса "воздух-воздух"

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Воздушные силы Вооружённых сил Украины получили на вооружение большую партию ракет класса "воздух - воздух". Сообщение появилось на официальной странице в фейсбуке Коммандования Вооруженных сил ВСУ. Ракеты уже находятся под крыльями наших истребителей.

"Лётчики уверяют, что на всех оккупантов хватит! Слава Украине! Спасибо союзниками антипутинской коалиции за мощную поддержку украинской армии", - говорится в сообщении.

В то же время, главнокомандующий вооружённых сил Украины Валерий Залужный на своей странице в фейсбук выложил видео эффективной работы Байрактаров. Техника в селе Чернобаевка Херсонской области разрушила колонну российской техники.

"Welcome to hell!", - подписал видео Залужный.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
27.02.2022 в 15:50
Они разве подходят к нашим пилонам?
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.02.2022 в 15:04
Готовьте новых призраков. Одного не достаточно.
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