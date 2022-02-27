"На всех оккупантов хватит". ВСУ получили на вооружение ракеты класса "воздух-воздух"
Ещё один удар по противнику
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор неизвестен
Воздушные силы Вооружённых сил Украины получили на вооружение большую партию ракет класса "воздух - воздух". Сообщение появилось на официальной странице в фейсбуке Коммандования Вооруженных сил ВСУ. Ракеты уже находятся под крыльями наших истребителей.
"Лётчики уверяют, что на всех оккупантов хватит! Слава Украине! Спасибо союзниками антипутинской коалиции за мощную поддержку украинской армии", - говорится в сообщении.
В то же время, главнокомандующий вооружённых сил Украины Валерий Залужный на своей странице в фейсбук выложил видео эффективной работы Байрактаров. Техника в селе Чернобаевка Херсонской области разрушила колонну российской техники.
"Welcome to hell!", - подписал видео Залужный.
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