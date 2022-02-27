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Германия уменьшит зависимость от российского газа - канцлер Шольц

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Кремль избавляется от рычагов влияния

Германия уменьшит зависимость от российского газа - канцлер Шольц

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, заявил, что ФРГ активизирует работу, чтобы уменьшить зависимость от российского газа. В частности, Германия построит два новых терминала для приема сжиженного газа в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене.

"Мы сделаем больше, чтобы обеспечить безопасное энергоснабжение нашей страны", - сказал он депутатам на специальной сессии Бундестага, посвященной войне в Украине.

"Мы должны изменить курс, чтобы преодолеть нашу зависимость от импорта от отдельных поставщиков энергии", - цитирует канцлера Reuters.

"События последних нескольких дней показали нам, что ответственная, перспективная энергетическая политика является решающей не только для нашей экономики и окружающей среды. Она также имеет решающее значение для нашей безопасности", – подчеркнул Шольц.

По его словам, Германия увеличит объемы природного газа в своих хранилищах на 2 млрд кубометров с помощью долгосрочных опционов и будет дополнительно закупать природный газ на мировых рынках, координируясь с Европейским Союзом.

Сейчас подземные хранилища Германии заполнены примерно на 30%.

Напомним, ранее Германия приостановила сертификацию Северного потока-2, согласилась отключить российские банки от системы SWIFT, закрыла небо для российских самолетов, а главное – согласилась предоставить Украине летальное оружие в борьбе с российской агрессией.

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В статье: Германия война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.02.2022 в 15:00
Это надо столько горя принести Украине чтобы немцы опять отвернулись от фашизма...
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