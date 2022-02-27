Германия уменьшит зависимость от российского газа - канцлер Шольц
Кремль избавляется от рычагов влияния
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, заявил, что ФРГ активизирует работу, чтобы уменьшить зависимость от российского газа. В частности, Германия построит два новых терминала для приема сжиженного газа в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене.
"Мы сделаем больше, чтобы обеспечить безопасное энергоснабжение нашей страны", - сказал он депутатам на специальной сессии Бундестага, посвященной войне в Украине.
"Мы должны изменить курс, чтобы преодолеть нашу зависимость от импорта от отдельных поставщиков энергии", - цитирует канцлера Reuters.
"События последних нескольких дней показали нам, что ответственная, перспективная энергетическая политика является решающей не только для нашей экономики и окружающей среды. Она также имеет решающее значение для нашей безопасности", – подчеркнул Шольц.
По его словам, Германия увеличит объемы природного газа в своих хранилищах на 2 млрд кубометров с помощью долгосрочных опционов и будет дополнительно закупать природный газ на мировых рынках, координируясь с Европейским Союзом.
Сейчас подземные хранилища Германии заполнены примерно на 30%.
Напомним, ранее Германия приостановила сертификацию Северного потока-2, согласилась отключить российские банки от системы SWIFT, закрыла небо для российских самолетов, а главное – согласилась предоставить Украине летальное оружие в борьбе с российской агрессией.
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