Президент Украины провёл переговоры с Лукашенко
Итоги переговоров неизвестны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл переговоры с белорусским диктатором Александр Лукашенко. Соответствующее сообщение появилось в социальных сетях Зеленского, однако подробности не раскрывается.
"Поговорил с Александром Лукашенко", - говорится в сообщении главы государства в телеграм.
Ранее стало известно, Беларусь недовольна, что её втянули в конфликт между Украиной и россией. Вчера с Лукашенко также вели переговоры лидеры европейских стран с попытками переубедить диктатора содейстовать оккупантам в наступлении на украинские земли.
Также Лукашенко уже подтверждал, что с территории Беларуси выполнялся запуск ракет, но называл их "вынужденными" и обвинил Украину, что в нашей стране якобы "избивают белорусов, вынуждая вступить в конфликт".
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