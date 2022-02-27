Президент Украины провёл переговоры с Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл переговоры с белорусским диктатором Александр Лукашенко. Соответствующее сообщение появилось в социальных сетях Зеленского, однако подробности не раскрывается.

"Поговорил с Александром Лукашенко", - говорится в сообщении главы государства в телеграм.

Ранее стало известно, Беларусь недовольна, что её втянули в конфликт между Украиной и россией. Вчера с Лукашенко также вели переговоры лидеры европейских стран с попытками переубедить диктатора содейстовать оккупантам в наступлении на украинские земли.

Также Лукашенко уже подтверждал, что с территории Беларуси выполнялся запуск ракет, но называл их "вынужденными" и обвинил Украину, что в нашей стране якобы "избивают белорусов, вынуждая вступить в конфликт".