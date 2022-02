Игроки Шахтера смогли добраться до Румынии 

Ряд игроков "Шахтера" смогли покинуть Киев и добраться до Румынии.

"Большое облегчение для них. Но многие игроки все еще застряли там, некоторые в тяжелых обстотельствах", пишет журалист Тарик Панья. На фотографии в Румынии игроки "Шахтера" Жуниор Мораес, Давид Нерес и Додо.

Here are a few of the group from Shakhtar and Dynamo in Romania. Huge relief for them. But many overseas players still trapped there, some in deteriorating circumstances. pic.twitter.com/1qWp8LN7yX