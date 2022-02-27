  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Офис президента: Договорились встретиться с российской стороной на украинско-белорусской границе
В тренде

Офис президента: Договорились встретиться с российской стороной на украинско-белорусской границе

Общие новости
(2 голосов)

Лукашенко взял на себя ответственность по безопасности

Офис президента: Договорились встретиться с российской стороной на украинско-белорусской границе

ОПУ

UA-Футбол
Новина українською

Важно сообщение от Офиса Президента Украины. Передаем дословно.

"Александр Лукашенко позвонил по телефону Владимиру Зеленскому.

Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.

Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле".

Отметим, что ранее российская сторона уже несколько раз пыталась инициировать переговоры с Украиной в Белоруссии. Сначала было предложение встретиться в Минске, затем – в Гомеле. Украина отвергает какие-либо предложения о переговорах на территории Беларуси, которая является соучастником нападения на наше государство (с территории Беларуси летят ракеты и прорывается военная техника). Владимир Зеленский предложил в качестве площадки Братиславу, Будапешт, Варшаву, Стамбул, Баку или любой другой город в цивилизованном мире.

О том, кто примет участие в дипломатической украинской делегации, не сообщается.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
aleks68
27.02.2022 в 16:20
янелох опять запел старую песню?"посмотреть в глаза", "перестать стрелять"???
Ответить
0
0
footballUKR
27.02.2022 в 16:12
Никаких переговоров. Враг будет разбит. победа будет за нами!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...