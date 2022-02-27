Офис президента: Договорились встретиться с российской стороной на украинско-белорусской границе
Лукашенко взял на себя ответственность по безопасности
ОПУ
Важно сообщение от Офиса Президента Украины. Передаем дословно.
"Александр Лукашенко позвонил по телефону Владимиру Зеленскому.
Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.
Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле".
Отметим, что ранее российская сторона уже несколько раз пыталась инициировать переговоры с Украиной в Белоруссии. Сначала было предложение встретиться в Минске, затем – в Гомеле. Украина отвергает какие-либо предложения о переговорах на территории Беларуси, которая является соучастником нападения на наше государство (с территории Беларуси летят ракеты и прорывается военная техника). Владимир Зеленский предложил в качестве площадки Братиславу, Будапешт, Варшаву, Стамбул, Баку или любой другой город в цивилизованном мире.
О том, кто примет участие в дипломатической украинской делегации, не сообщается.
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