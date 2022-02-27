Офис президента: Договорились встретиться с российской стороной на украинско-белорусской границе

Важно сообщение от Офиса Президента Украины. Передаем дословно.

"Александр Лукашенко позвонил по телефону Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять. Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле".

Отметим, что ранее российская сторона уже несколько раз пыталась инициировать переговоры с Украиной в Белоруссии. Сначала было предложение встретиться в Минске, затем – в Гомеле. Украина отвергает какие-либо предложения о переговорах на территории Беларуси, которая является соучастником нападения на наше государство (с территории Беларуси летят ракеты и прорывается военная техника). Владимир Зеленский предложил в качестве площадки Братиславу, Будапешт, Варшаву, Стамбул, Баку или любой другой город в цивилизованном мире.

О том, кто примет участие в дипломатической украинской делегации, не сообщается.