Свитолина: Я хочу чем-то помочь. Я хочу что-то сделать для них
Слова поддержки от украинской теннисистки
Фото: n2tshop.com
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своей семье и её переживаниях о войне в Украине:
"Это очень сложно объяснить. Очень трудно найти слова чтобы объяснить происходящее. Все невероятно переживают, у всех болит сердце.
Моя семья в Украине. Много друзей остаются там. Они борются за нашу страну, за свою жизнь. Это невероятно мужественный поступок.
Самое болезненное это то, что я чувствую себя абсолютно бесполезной, потому что хочу чем-то помочь. Я хочу что-то сделать для них".
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.02.2022 в 16:52
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