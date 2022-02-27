Свитолина: Я хочу чем-то помочь. Я хочу что-то сделать для них

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своей семье и её переживаниях о войне в Украине:

"Это очень сложно объяснить. Очень трудно найти слова чтобы объяснить происходящее. Все невероятно переживают, у всех болит сердце.

Моя семья в Украине. Много друзей остаются там. Они борются за нашу страну, за свою жизнь. Это невероятно мужественный поступок.

Самое болезненное это то, что я чувствую себя абсолютно бесполезной, потому что хочу чем-то помочь. Я хочу что-то сделать для них".