В Гостомеле сгорел самый большой самолет в мире Мрія

Крупнейший и самый мощный самолет в мире "Мрія" из-за вторжения страны-оккупанта сгорел в Гостомеле. Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на два собственных источника, а также мэра Бучи Анатолия Федорука. Это произошло еще в первый день открытых военных действий со стороны РФ в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель. В пресс-службе ГКБ имени Антонова пока не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

С 5 февраля "Мрія" находилась в аэропорту Гостомеля и больше с тех пор никуда не вылетала. Пять грузовых судов "Руслан" уцелели и были вывезены ранее.

Самолет "Мрия" был создан на ГКБ имени Антонова. Первый полет совершался в 1988 году. За время своей работы "Мрія" выполнял коммерческие услуги по перевозке сверхтяжелых и нестандартных грузов до 250 тонн. Первым коммерческим полетом стала доставка пищевых продуктов весом 187.5 тонн в Оман для американских военных. За время коронакризиса "Мрія" перевезла медицинских средств и масок весом более 350 тонн.