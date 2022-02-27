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В Гостомеле сгорел самый большой самолет в мире Мрія

Общие новости
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(2 голосов)

"Миротворческая операция" страны-агрессора привела к потере миром крупнейшего самолета

В Гостомеле сгорел самый большой самолет в мире Мрія

Фото: facebook.com/antonov.company / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Крупнейший и самый мощный самолет в мире "Мрія" из-за вторжения страны-оккупанта сгорел в Гостомеле. Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на два собственных источника, а также мэра Бучи Анатолия Федорука. Это произошло еще в первый день открытых военных действий со стороны РФ в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель. В пресс-службе ГКБ имени Антонова пока не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

С 5 февраля "Мрія" находилась в аэропорту Гостомеля и больше с тех пор никуда не вылетала. Пять грузовых судов "Руслан" уцелели и были вывезены ранее.

Самолет "Мрия" был создан на ГКБ имени Антонова. Первый полет совершался в 1988 году. За время своей работы "Мрія" выполнял коммерческие услуги по перевозке сверхтяжелых и нестандартных грузов до 250 тонн. Первым коммерческим полетом стала доставка пищевых продуктов весом 187.5 тонн в Оман для американских военных. За время коронакризиса "Мрія" перевезла медицинских средств и масок весом более 350 тонн.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (6)
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ACB (Чернигов)
27.02.2022 в 17:44
Твари
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+2
0
Черноморчик (Одесса )
27.02.2022 в 17:17
Ещё один случай варварства рашки . Только и умеют что разрушать
Ответить
+6
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
27.02.2022 в 17:15
Не панікуйте, відбудуємо, обов'язково. Українці --- то є нація! Дайте з козломордими закінчимо...
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+9
-1
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Alex_ForzaMilan (Київ)
27.02.2022 в 18:14
Амінь друже.
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0
0
avatar
rubizhansky (Луганщина - Украина)
27.02.2022 в 17:02
Офіційно Антонов не підтвердив це. Є шанс, що вона ціла.
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+4
0
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rubizhansky (Луганщина - Украина)
27.02.2022 в 17:07
Нажаль...
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+5
0

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