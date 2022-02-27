Это поражает. Масштабные мирные митинги в Берлине и Праге в поддержку Украины
Спасибо за поддержку. Вы – хорошие люди
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Уже никто не стоит в стороне от этой войны, на передовой которой оказалась Украина. Захватчик вторгся на нашу территорию, но российские оккупанты получают достойный отпор. Со всего мира Украина получает поддержку – финансированием, оружием, продовольствием, лекарством. Спасибо за все.
Спасибо и за моральную поддержку. Масштабы мирных митингов в столицах Германии и Чехии впечатляют. Просто нет слов.
Прага
Берлин
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Полная изоляция. Чехия отказалась играть в футбол с россией. В ФИФА направлено официальное письмо
- "Сними розовые очки и стань в Киеве под обстрел". Миколенко и УАФ ответили в комментариях провокатору
- Польша отказалась играть с врагом, ТОП-лиги поддерживают Украину. Главные новости за 26 февраля
- Усик назвал вещи своими именами. Известный боксер делает огласку расстрела россиянами детсада в Ворзеле
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
- Залез в бэтмобиль на место водителя. Звезда ПСЖ посетила парижскую премьеру нового фильма о Бэтмене
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...