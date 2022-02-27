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Это поражает. Масштабные мирные митинги в Берлине и Праге в поддержку Украины

Общие новости
(2 голосов)

Спасибо за поддержку. Вы – хорошие люди

Это поражает. Масштабные мирные митинги в Берлине и Праге в поддержку Украины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Уже никто не стоит в стороне от этой войны, на передовой которой оказалась Украина. Захватчик вторгся на нашу территорию, но российские оккупанты получают достойный отпор. Со всего мира Украина получает поддержку – финансированием, оружием, продовольствием, лекарством. Спасибо за все.

Спасибо и за моральную поддержку. Масштабы мирных митингов в столицах Германии и Чехии впечатляют. Просто нет слов.

Прага

Это поражает. Масштабные мирные митинги в Берлине и Праге в поддержку Украины - изображение 1

Берлин

Это поражает. Масштабные мирные митинги в Берлине и Праге в поддержку Украины - изображение 2

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В статье: война с Россией
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