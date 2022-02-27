Это поражает. Масштабные мирные митинги в Берлине и Праге в поддержку Украины

Уже никто не стоит в стороне от этой войны, на передовой которой оказалась Украина. Захватчик вторгся на нашу территорию, но российские оккупанты получают достойный отпор. Со всего мира Украина получает поддержку – финансированием, оружием, продовольствием, лекарством. Спасибо за все.

Спасибо и за моральную поддержку. Масштабы мирных митингов в столицах Германии и Чехии впечатляют. Просто нет слов.

Прага

Берлин

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine