Экс-игрок Карпат Колоповец записался в ТерОборону
Тепер Бог наказує росіян
Фото: PMG
Экс-игрок львовских "Карпат" Михаил Колоповец рассказал, что решил записаться в Территориальную Оборону:
"Много людей из Киева и Львова звонили, спрашивали, уехал ли я. Никуда не собираюсь и не собирался уезжать.
Сегодня мой брат записался в военкомат – его забрали на стрельбы, а я буду в ТерОбороне. Никогда не держал оружие и боялся этого, но пришло и такое время.
Хотел бы обратиться ко всем людям и знакомым, которые уезжают:
"Возвращаетесь, пацаны, домой. Вы нужны тут, каждый на своем месте, будем помогать друг другу".
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