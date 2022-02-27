  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Экс-игрок Карпат Колоповец записался в ТерОборону
В тренде

Экс-игрок Карпат Колоповец записался в ТерОборону

Общие новости
(1 голосов)

Тепер Бог наказує росіян

Экс-игрок Карпат Колоповец записался в ТерОборону

Фото: PMG

UA-Футбол
Новина українською

Экс-игрок львовских "Карпат" Михаил Колоповец рассказал, что решил записаться в Территориальную Оборону:

"Много людей из Киева и Львова звонили, спрашивали, уехал ли я. Никуда не собираюсь и не собирался уезжать.

Сегодня мой брат записался в военкомат – его забрали на стрельбы, а я буду в ТерОбороне. Никогда не держал оружие и боялся этого, но пришло и такое время.

Хотел бы обратиться ко всем людям и знакомым, которые уезжают:

"Возвращаетесь, пацаны, домой. Вы нужны тут, каждый на своем месте, будем помогать друг другу".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: "Баку Юнайтед" (Англия) война с Россией Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...