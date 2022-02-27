Экс-игрок Карпат Колоповец записался в ТерОборону

Экс-игрок львовских "Карпат" Михаил Колоповец рассказал, что решил записаться в Территориальную Оборону:

"Много людей из Киева и Львова звонили, спрашивали, уехал ли я. Никуда не собираюсь и не собирался уезжать.

Сегодня мой брат записался в военкомат – его забрали на стрельбы, а я буду в ТерОбороне. Никогда не держал оружие и боялся этого, но пришло и такое время.

Хотел бы обратиться ко всем людям и знакомым, которые уезжают:

"Возвращаетесь, пацаны, домой. Вы нужны тут, каждый на своем месте, будем помогать друг другу".