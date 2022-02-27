"Русский корабль, иди на…й": грузинское судно отказалось заправлять россиян

В социальной сети Facebook появилось видео с грузинского балкера, который встретился в море с российским судном.

Когда то обратилось к грузинам за помощью из-за нехватки топлива, наши кавказские друзья отреагировали максимально логично, повторив слова героев с острова Змеиный.

После просмотра видео интересно только одно - воспользуются ли россияне советом, взяв в руки весла?