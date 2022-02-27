"Русский корабль, иди на…й": грузинское судно отказалось заправлять россиян
Оккупантов ненавидят все!
Фото: Телеграм Игоря Криворучко
В социальной сети Facebook появилось видео с грузинского балкера, который встретился в море с российским судном.
Когда то обратилось к грузинам за помощью из-за нехватки топлива, наши кавказские друзья отреагировали максимально логично, повторив слова героев с острова Змеиный.
После просмотра видео интересно только одно - воспользуются ли россияне советом, взяв в руки весла?
Русский корабль, иди нахуй!— Грани.Ру (@GraniTweet) February 27, 2022
Теперь везде! Не будет вам теперь без политики!
Грузинский экипаж отказался заправлять российское судно pic.twitter.com/cYFdCGkqNF
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