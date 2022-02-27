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"Русский корабль, иди на…й": грузинское судно отказалось заправлять россиян

Общие новости
(6 голосов)

Оккупантов ненавидят все!

"Русский корабль, иди на…й": грузинское судно отказалось заправлять россиян

Фото: Телеграм Игоря Криворучко

Новина українською

В социальной сети Facebook появилось видео с грузинского балкера, который встретился в море с российским судном.

Когда то обратилось к грузинам за помощью из-за нехватки топлива, наши кавказские друзья отреагировали максимально логично, повторив слова героев с острова Змеиный.

После просмотра видео интересно только одно - воспользуются ли россияне советом, взяв в руки весла?

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В статье: война с Россией
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Комментарии (5)
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Черноморчик (Одесса )
27.02.2022 в 19:35
Их все не любили а теперь ненавидят сволочей
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
27.02.2022 в 19:13
Я чуть не обоссался со смеху! Грузины, вы настоящие братья. Используйте весла на танкере--- это писец.
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+3
0
Scheral88 (Wesseling, Rheinl)
27.02.2022 в 19:07
Красавцы..... Тут ничего не сказать
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+3
0
янковский ян (Запорожье)
27.02.2022 в 18:58
Уже почти все интернет издания не зарисовывают слово нах..й. и в открытую пишут. Админы не стесняйтесь. Дети и женщины нас поймут. После войны это слово скорее всего будет нарицательным ко всем оккупантам.
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+5
0
avatar
eel (Луцьк)
27.02.2022 в 18:36
Грузини красавчики. Дякую
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+12
0

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