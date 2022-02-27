К оружию! Василий Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны Белгород-Днестровского
Одумался!!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Знаменитый боксер, чемпион мира и двукратный победитель Олимпиад Василий Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны родного города Белгород-Днестровский.
Об этом сообщил мэр Виталий Граждан, который прикрепил к посту фото со звездой спорта.
Граждан также отметил, что тероборона Белгород-Днестровского сформирована и вооружена, и полна решимости "охранять город от вражеских диверсантов и мародеров".
Vasily Lomachenko has arrived at the recruitment office pic.twitter.com/UrKFM4ma1Z— FreedomWhisperer (@pizdets17) February 27, 2022
Напомним, вскоре после начала полномасштабной войны Ломаченко опубликовал в инстаграме двусмысленный пост, после чего был гневно раскритикован украинцами за свою позицию.
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