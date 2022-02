К оружию! Василий Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны Белгород-Днестровского

Знаменитый боксер, чемпион мира и двукратный победитель Олимпиад Василий Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны родного города Белгород-Днестровский.

Об этом сообщил мэр Виталий Граждан, который прикрепил к посту фото со звездой спорта.

Граждан также отметил, что тероборона Белгород-Днестровского сформирована и вооружена, и полна решимости "охранять город от вражеских диверсантов и мародеров".

Vasily Lomachenko has arrived at the recruitment office pic.twitter.com/UrKFM4ma1Z