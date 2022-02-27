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К оружию! Василий Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны Белгород-Днестровского

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Одумался!!

К оружию! Василий Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны Белгород-Днестровского

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Знаменитый боксер, чемпион мира и двукратный победитель Олимпиад Василий Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны родного города Белгород-Днестровский.

Об этом сообщил мэр Виталий Граждан, который прикрепил к посту фото со звездой спорта.

Граждан также отметил, что тероборона Белгород-Днестровского сформирована и вооружена, и полна решимости "охранять город от вражеских диверсантов и мародеров".

Напомним, вскоре после начала полномасштабной войны Ломаченко опубликовал в инстаграме двусмысленный пост, после чего был гневно раскритикован украинцами за свою позицию.

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В статье: Василий Ломаченко война с Россией
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Комментарии (4)
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sebekkiril (Dm.roslo)
27.02.2022 в 19:41
Вибачаюсь, це пиздьож. Знайшов зручний момент примирити до себе всіх? Якщо людина півжиття є гнидою, він не стане різко нормальною людиною.
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С.Карпович. (Ланівці)
27.02.2022 в 19:39
А якже ж лаптєногі брати?Вася .
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5ata4ok (Харьков)
27.02.2022 в 19:25
а "писака" одумался?- или только по клавиатуре смелый стучать?
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ukrop68 (Львів)
27.02.2022 в 19:12
Та ну нах...! Уже не "братья"!?
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