  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Андрей Шевченко вышел на митинг в Лондоне. Фото
В тренде

Андрей Шевченко вышел на митинг в Лондоне. Фото

Общие новости
(1 голосов)

Все за Украину

Андрей Шевченко вышел на митинг в Лондоне. Фото

Фото: Facebook Андрея Шевченко

UA-Футбол
Новина українською

Андрей Шевченко вышел на митинг в поддержку Украины на Трафальгарской площади, в центре Лондона.

Об этом о сообщил в своем фейсбуке, написав "Остановите войну! Слава Украине!" и прикрепив фотографии:

Ранее он неоднократно выкладывал сообщения в поддержку Украины в социальных сетях, а также говорил об обсуждениях совместной помощи стране с британским правительством.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...