Андрей Шевченко вышел на митинг в Лондоне. Фото
Все за Украину
Фото: Facebook Андрея Шевченко
Андрей Шевченко вышел на митинг в поддержку Украины на Трафальгарской площади, в центре Лондона.
Об этом о сообщил в своем фейсбуке, написав "Остановите войну! Слава Украине!" и прикрепив фотографии:
Ранее он неоднократно
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