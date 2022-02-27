"В Украине война". Турция подтвердила закрытие Босфора для российских оккупантов
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Туреччина остаточно погодилася закрити вихід через Босфор до Чорного моря для російських окупаційних кораблів. Про це заявила глава МЗС Туреччини Мевлют Чавошаглу.
"В Україні ситуація переторилася на війну. Туреччина виконає Конвенцію Монтре про турецькі затоки", - сказав дипломат.
Конвенція Монтре 1936 — конвенція, що відновила суверенітет Туреччини над протоками з Чорного в Середземне море, прийнята на Конференції про режим Чорноморських проток, що проходила 22 червня — 21 липня 1936 в місті Монтре (Швейцарія). Підписана 20 липня 1936. При цьому Туреччина зобов'язалася дотримувати принципів міжнародного морського права.
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