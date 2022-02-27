  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "В Украине война". Турция подтвердила закрытие Босфора для российских оккупантов
В тренде

"В Украине война". Турция подтвердила закрытие Босфора для российских оккупантов

Общие новости
(2 голосов)

Хорошие новости

"В Украине война". Турция подтвердила закрытие Босфора для российских оккупантов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Туреччина остаточно погодилася закрити вихід через Босфор до Чорного моря для російських окупаційних кораблів. Про це заявила глава МЗС Туреччини Мевлют Чавошаглу.

"В Україні ситуація переторилася на війну. Туреччина виконає Конвенцію Монтре про турецькі затоки", - сказав дипломат.

Конвенція Монтре 1936 — конвенція, що відновила суверенітет Туреччини над протоками з Чорного в Середземне море, прийнята на Конференції про режим Чорноморських проток, що проходила 22 червня — 21 липня 1936 в місті Монтре (Швейцарія). Підписана 20 липня 1936. При цьому Туреччина зобов'язалася дотримувати принципів міжнародного морського права.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
footballUKR
27.02.2022 в 20:35
С трудом верится: как они собираются, например, атомную субмарину не пустить?
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
27.02.2022 в 21:02
В тім то і річ, що вона там в підводному стані не пройде. Все продумано.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...