"Я пишаюся, що я українець!". Усик записал новое видео

Украинский супертяжеловес Александр Усик записал новое видео. В нём он заговорил на украинском и русском языках. В частности, боксёр сказал, что гордится своим народом, а также записал обращение к россиянам.

"Дорогий народе України. Я хочу звернутися до тебе саме зараз. Ти наймогутніший у світі народ. Я дуже пишаюся, що я українець. Я хочу вас усім сказати: "Дякую". Ви - сила.

А теперь я хочу сказать, чтобы меня поняли другие люди. Вы воете не с нашим правительством, не с нашей армией. Вы воюете с народом. Это наша земля, мы здесь дома и не мы к вам пришли. Нас не надо освобождать, мы сами себя освободим", - сказал Усик в обращении.