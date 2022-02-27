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"Я пишаюся, що я українець!". Усик записал новое видео

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(2 голосов)

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"Я пишаюся, що я українець!". Усик записал новое видео

UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик записал новое видео. В нём он заговорил на украинском и русском языках. В частности, боксёр сказал, что гордится своим народом, а также записал обращение к россиянам.

"Дорогий народе України. Я хочу звернутися до тебе саме зараз. Ти наймогутніший у світі народ. Я дуже пишаюся, що я українець. Я хочу вас усім сказати: "Дякую". Ви - сила.

А теперь я хочу сказать, чтобы меня поняли другие люди. Вы воете не с нашим правительством, не с нашей армией. Вы воюете с народом. Это наша земля, мы здесь дома и не мы к вам пришли. Нас не надо освобождать, мы сами себя освободим", - сказал Усик в обращении.

Напомним, что вчера Аолександр Усик также обращался к российскому народу: "Если мы считаем друг друга братьями, православными, не воюйте с нами".

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В статье: Александр Усик война с Россией
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Комментарии (6)
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Krivbass6 (Кривой Рог)
27.02.2022 в 21:14
Краще мовчи.
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Romerik (YNWA)
27.02.2022 в 21:01
Скоро і Ярік приїде з СПб в тероборону.
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+1
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fanat_football (Херсон)
27.02.2022 в 21:39
Але спочатку відп.зжемо. Не на смерть, а так, для виховання.
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0
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.02.2022 в 20:59
Давай в тероборону, запишаний.
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+1
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Андрей (Odessa)
27.02.2022 в 21:28
Лом сьогодні записався.
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Karamba911 (Львів)
27.02.2022 в 20:58
Нарешті..... Чітка позиція!!!
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