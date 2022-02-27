"Я пишаюся, що я українець!". Усик записал новое видео
Похоже, боксёр едва сдерживал свои эмоции
Украинский супертяжеловес Александр Усик записал новое видео. В нём он заговорил на украинском и русском языках. В частности, боксёр сказал, что гордится своим народом, а также записал обращение к россиянам.
"Дорогий народе України. Я хочу звернутися до тебе саме зараз. Ти наймогутніший у світі народ. Я дуже пишаюся, що я українець. Я хочу вас усім сказати: "Дякую". Ви - сила.
А теперь я хочу сказать, чтобы меня поняли другие люди. Вы воете не с нашим правительством, не с нашей армией. Вы воюете с народом. Это наша земля, мы здесь дома и не мы к вам пришли. Нас не надо освобождать, мы сами себя освободим", - сказал Усик в обращении.
Напомним, что вчера Аолександр Усик
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