Поддержка Украины на матче португальской Бенфики. Фото

На матче лиссабонской "Бенфики", за которую играет Роман Яремчук, поддержали Украину и украинцев в войне против России. Болельщики пришли с множеством украинских флагов и плакатов со словами поддержки.

Также все игроки "Бенфики" вышли на поле с повязками на руке в цветах украинского флага.

Ранее Роман Яремчук, забив в Лиге Чемпионов, продемонстрировал футболку с гербом Украины, и поцеловал его.

Benfica’s Roman Yaremchuk on his celebration:



“I'm Ukrainian and I'm proud of it. Being thousands of miles from my home country, I want to support everyone who is currently struggling in my home country. It's time to unite.” ???????? pic.twitter.com/xf17v9FxTv