Евросоюз впервые закупит оружие для третьей страны - для Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель сообщили, что Евросоюз впервые в истории профинансирует закупку оружия для третьей страны, а именно для Украины.

"Другое табу снято, табу по поводу того, что ЕС не предоставляет оружие во время войны. Да, мы это делаем. Эта война требует нашего участия, чтобы поддержать украинскую армию. Мы живем в беспрецедентное время", – заявил Боррель на фоне великого российского наступления на Украину.

По словам главы европейской дипломатии, во время внеочередного заседания Европейского совета по иностранным делам, которое состоится вечером в воскресенье, «мы предложим использовать Европейский фонд мира для двух срочных мер, чтобы профинансировать поставки летальных средств для украинской армии, равно как и срочно необходимые топливо, защитное оборудование и медицинские поставки».

Следует заметить, что на третий день вероломного нападения России на Украину многие европейские государства выступили с инициативой по поставкам вооружения. В частности, летальное оружие Киеву пообещали Бельгия, Нидерланды, Швеция и даже Германия.