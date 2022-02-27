Английская Футбольная Ассоциация: Мы не будем играть против России ни в одном международном матче

Официальное заявление Футбольной Ассоциации Англии:

"В солидарности с Украиной, и для чистосердечного осуждения преступлений, совершенных российским руководством, FA может подтвердить, что мы не будем играть против России ни в одном международном матче в обозримом будущем. Это включает все матчи на всех уровнях взрослого, юношеского или паралимпийского футбола".

Ранее сборные Польши, Швеции и Чехии отказались играть против сборной России матчи квалификации Чемпионата мира.