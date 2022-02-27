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Английская Футбольная Ассоциация: Мы не будем играть против России ни в одном международном матче

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Очень сильное заявление

Английская Футбольная Ассоциация: Мы не будем играть против России ни в одном международном матче

Фото: Financial Times

UA-Футбол
Новина українською

Официальное заявление Футбольной Ассоциации Англии:

"В солидарности с Украиной, и для чистосердечного осуждения преступлений, совершенных российским руководством, FA может подтвердить, что мы не будем играть против России ни в одном международном матче в обозримом будущем. Это включает все матчи на всех уровнях взрослого, юношеского или паралимпийского футбола".

Ранее сборные Польши, Швеции и Чехии отказались играть против сборной России матчи квалификации Чемпионата мира.

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В статье: Национальная сборная Англии война с Россией
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
27.02.2022 в 21:19
Дави их бл*ть!
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