Английская Футбольная Ассоциация: Мы не будем играть против России ни в одном международном матче
Очень сильное заявление
Фото: Financial Times
Официальное заявление Футбольной Ассоциации Англии:
"В солидарности с Украиной, и для чистосердечного осуждения преступлений, совершенных российским руководством, FA может подтвердить, что мы не будем играть против России ни в одном международном матче в обозримом будущем. Это включает все матчи на всех уровнях взрослого, юношеского или паралимпийского футбола".
Ранее сборные Польши, Швеции и Чехии отказались играть против сборной России матчи квалификации Чемпионата мира.
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Лекарь (село Дарница)
27.02.2022 в 21:19
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