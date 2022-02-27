Ювелирно. ВСУ показали работу байрактара в Житомирской области

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный на своей странице в фейсбук выложил еще одно видео работы байракторов. На этот раз видео из Малина Житомирской области.

"Байракторы в работе. Наши операторы ювелирно кроют колонны вражеских войск. Уничтожен российский БУК в районе Малина Житомирской области. Бойтесь, враги! Не будет вам покоя на нашей земле!", - подписал видео Залужный.