Ювелирно. ВСУ показали работу байрактара в Житомирской области
Уничтожено БУК в Малине
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный на своей странице в фейсбук выложил еще одно видео работы байракторов. На этот раз видео из Малина Житомирской области.
"Байракторы в работе. Наши операторы ювелирно кроют колонны вражеских войск. Уничтожен российский БУК в районе Малина Житомирской области. Бойтесь, враги! Не будет вам покоя на нашей земле!", - подписал видео Залужный.
Напомним, что Залужный
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