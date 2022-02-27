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Ювелирно. ВСУ показали работу байрактара в Житомирской области

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Уничтожено БУК в Малине

Ювелирно. ВСУ показали работу байрактара в Житомирской области

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный на своей странице в фейсбук выложил еще одно видео работы байракторов. На этот раз видео из Малина Житомирской области.

"Байракторы в работе. Наши операторы ювелирно кроют колонны вражеских войск. Уничтожен российский БУК в районе Малина Житомирской области. Бойтесь, враги! Не будет вам покоя на нашей земле!", - подписал видео Залужный.

Напомним, что Залужный уже выкладывал в сеть одно видео с работой байрактара.

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В статье: война с Россией
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