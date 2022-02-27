РФ продолжает накапливать авиацию на территории Беларуси, враг использует, как щиты, детей и женщин – ВСУ
Все по методам кремля
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил информацию на своей официальной странице в фейсбуке о текущей ситуации на ключевых позициях.
"Российская Федерация продолжает накопление авиационной техники и активизацию спецназовцев на территории Республики Беларусь. На аэродроме Мачулищи сосредоточено более 50 самолетов, 10 вертолетов и 2 самолета Ан-124. С аэродромов Барановичи и Мачулищи постоянно взлетают транспортные самолеты в направлении Украины. Белорусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений.
Проводя наступательную операцию в Украине, российские оккупанты используют запрещенные Международным гуманитарным правом методы ведения боевых действий: захватывают объекты социальной инфраструктуры, одевают форму украинских военных, полицейских и представителей ГСЧС, диверсионные группы спецназовцев используют кареты скорой помощи и полицейские машины. станций скорой помощи; террористы занимают помещения детских лагерей и школ, артиллерия и РСЗО противника разворачиваются на спортивных площадках.
В Киеве недавно были замечены три машины скорой помощи с условной маркировкой захватчиков. В Геническом районе Херсонской области российские оккупанты развернули подразделения артиллерии МСТА-С в жилой застройке.
В направлении Макаров – Киев движется колонна, для прикрытия на бронетехнике враг разместил детей и женщин. Вместе с тем, морально-психологическое состояние оккупационных войск низкое. Возле Корюковки в Черниговской области срочники ВС РФ готовы сложить оружие и сдаться в плен. Сотни единиц выведенных из строя бронированных машин и танков по всей территории Украины брошены вдоль дорог.
По состоянию на 18:00 потери противника в личном составе составили около 4500 человек. Уничтожено и повреждено самолетов – 27 ед (уточняется), вертолетов – 26 ед, танков – около 150, ББМ – свыше 700 ед., орудий – около 50, один ЗРК БУК, РСЗО БМ-21 Град – 4, 60 оперативно-тактического уровня, корабли, катера – 2 единицы. Будет еще. Подсчет усугубляется высокой интенсивностью боевых действий", - приводится в заявлении Генштаба.
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