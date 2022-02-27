Кличко: Враг сатанеет и расстреливает мирные дома

Мэр Киева Виталий Кличко выступил с новым обращением к киевлянам.

"Сегодняшняя ночь снова будет сложной. Поэтому наши защитники готовятся защищать столицу. А киевлян я призываю провести эту ночь в укрытиях. Ведь враг сатане. Расстреливает мирные дома. Продолжает уничтожать нашу инфраструктуру. Хотя сам несет большие потери — и человеческие, и военной техникой. Потому что, похоже, россияне не ожидали такого отпора и такого духа украинских людей... И военных, и гражданских... Наши воины сражаются героически. По всей Украине. Наши люди сплотились, чтобы отстоять свое государство. жители готовятся дать отпор агрессору.Сегодня был на укреплениях, которые киевляне помогают возводить бойцам терробороны. Чтобы вражеское войско не попало в наш город. Я хочу поддержать украинских бойцов и поблагодарить за выдержку жителей Ирпеня, Ворзеля, Бучи и Гостомеля. ибо враг рвется в Киев... Держитесь!

Завтра с 8 часов утра закончится усиленный комендантский час. Но он не отменяется совсем. И с завтрашнего дня продлится, как было определено ранее — с 22.00 до 7.00. В настоящее время движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, запрещено. И те люди, которые будут находиться в это время на улице, будут считаться членами диверсионных групп. Город живет в условиях военного положения. Поэтому не подвергайтесь опасности. Прошу всех соблюдать правила. Потому что в столице продолжают обезвреживать диверсионные группы. В некоторых районах проходят перестрелки. И даже в разрешенные часы выходите в город исключительно при необходимости. В магазин, аптеку. Поддерживайте пожилых и одиноких людей, которым необходима сегодня помощь.

Россия продолжает воевать против Украины не только военным оружием, но и информационно. Создают фальшивые страницы представителей власти, манипулируют информацией, создавая какие-то легенды. Сегодня создали клон моей страницы в Инстаграмме. Вечером российские Интернет-издания распространили информацию со ссылкой на меня, что Киев якобы оцеплен и эвакуация людей невозможна. И удивительно, что это начали распространять украинские телеграмм-каналы. Не верьте лжи! Доверяйте информацию только из официальных источников. Все вместе, сплотившись, мы выстоим. Украина победит! Слава нашей армии, слава гражданам! Слава Украине!", - говорится в заявлении Кличко.