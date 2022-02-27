Сборная Албании отказалась играть против России в Лиге Наций
Исландия и Израиль пока молчат
Фото: tumblr
Министр иностранных дел Албании заявила, что сборная страны не будет играть против сборной России:
"Албания не будет принимать участие ни в каких спортивных состязаниях с Российской Федерацией до конца оккупации Украины".
Сборная Албании должна была сыграть против сборной России в рамках Лиги Наций в июне этого года. В группе с Албанией и Россией также сборные Израиля и Исландии. Они похожих заявлений пока не делали.
Также от игр против сборной страны-агрессора отказались сборные Польши, Швеции и Чехии.
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Комментарии (2)
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Виталий1981 (Україна)
28.02.2022 в 01:05
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 00:30
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