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Сборная Албании отказалась играть против России в Лиге Наций

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(2 голосов)

Исландия и Израиль пока молчат

Сборная Албании отказалась играть против России в Лиге Наций

Фото: tumblr

UA-Футбол
Новина українською

Министр иностранных дел Албании заявила, что сборная страны не будет играть против сборной России:

"Албания не будет принимать участие ни в каких спортивных состязаниях с Российской Федерацией до конца оккупации Украины".

Сборная Албании должна была сыграть против сборной России в рамках Лиги Наций в июне этого года. В группе с Албанией и Россией также сборные Израиля и Исландии. Они похожих заявлений пока не делали.

Также от игр против сборной страны-агрессора отказались сборные Польши, Швеции и Чехии.

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В статье: Лига Наций Национальная сборная Албании война с Россией
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Комментарии (2)
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Виталий1981 (Україна)
28.02.2022 в 01:05
Та росія просто зарахує всім, хто відмовився грати, технічні поразки 3:0 і стане чемпіонами всіх турнірів. Така "многахадовачка"))))
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 00:30
Флеш-моб против ущербных продолжается...
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