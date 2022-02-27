Сборная Албании отказалась играть против России в Лиге Наций

Министр иностранных дел Албании заявила, что сборная страны не будет играть против сборной России:

"Албания не будет принимать участие ни в каких спортивных состязаниях с Российской Федерацией до конца оккупации Украины".

Сборная Албании должна была сыграть против сборной России в рамках Лиги Наций в июне этого года. В группе с Албанией и Россией также сборные Израиля и Исландии. Они похожих заявлений пока не делали.

Также от игр против сборной страны-агрессора отказались сборные Польши, Швеции и Чехии.