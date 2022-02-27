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Призрак Киева. Украинский пилот уже сбил 10 самолетов врага

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Наш герой!

Призрак Киева. Украинский пилот уже сбил 10 самолетов врага

Фото: Служба безпеки України

UA-Футбол
Новина українською

Служба безопасности Украины рассказала об одном из героев нынешней войны. За время открытой войны против страны-агрессора он уже сбил 10 вражеских самолетов.

"Его называют "Призраком Киева", хотя он защищает нашу безопасность, как настоящий Ангел. В небесных боях украинский пилот уже сбил 10 самолетов оккупантов. Так держать! Итого победим!", - говорится в сообщении СБУ.

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В статье: война с Россией
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