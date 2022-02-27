Призрак Киева. Украинский пилот уже сбил 10 самолетов врага
Наш герой!
Фото: Служба безпеки України
Служба безопасности Украины рассказала об одном из героев нынешней войны. За время открытой войны против страны-агрессора он уже сбил 10 вражеских самолетов.
"Его называют "Призраком Киева", хотя он защищает нашу безопасность, как настоящий Ангел. В небесных боях украинский пилот уже сбил 10 самолетов оккупантов. Так держать! Итого победим!", - говорится в сообщении СБУ.
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