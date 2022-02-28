ВСУ уничтожили вражескую колонну недалеко от Киева
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вооруженные силы Украины разгромили колонну российской военной техники под Макаровым. Этот поселок расположен в Киевской области примерно в 30 километрах от столицы.
Видео уничтожения вражеской колонны от "Военного телевидения Украины" было опубликовано в Telegram-канале УНИАН. В составе колонны находились реактивные системы залпового огня "Град" и танки.
Отметим, что в воскресенье в день была уничтожена большая колонна в Буче, вражеская техника была промаркирована буквой V.
По состоянию на 18:00 27 февраля ориентировочные потери противника в живой силе составили 4,5 тысячи человек.
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