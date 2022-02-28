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Российские войска деморализованы и истощены - командующий обороной Киева

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В районе столицы - все под контролем

Российские войска деморализованы и истощены - командующий обороной Киева

фото - Сухопутні війська України

Новина українською

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, также командующий обороной Киева, рассказал о тактической обстановке в районе столицы по итогам воскресенья, 27 февраля.

По его словам, враг продолжил попытку прорвать оборону Киева. Неоднократно колонны российских войск пытались штурмовать окрестности столицы. Впрочем, все передвижения сил противника находились под контролем и принимались своевременные решения. Так что ситуация в столице Украины контролируемая.

"Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками терпели неудачу. Колонны техники оккупанта уничтожались. Противник понес значительные потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены. Мы показали, что умеем защитить свой дом от незваных гостей", - заявил командующий.

Отметим, что в воскресенье публиковалось несколько видео тотального уничтожения вражеской техники и личного состава вблизи Киева.

Напомним, россия начала вторжение 24 февраля. В кремле рассчитывали, что карательная операция против Украины будет длиться максимум сутки, но что-то пошло не так.

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В статье: Киев война с Россией
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