Украина должна вступить в ЕС - президент Еврокомиссии

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о своей поддержке вступления Украины в Европейский Союз.

"Украина участвует в некоторых европейских процессах, например, в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС. Мы очень тесно сотрудничаем, например, в энергетике, в других областях. Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна - одна из нас, и мы хотим видеть её в европейской семье", - заявила фон дер Ляйен.

Напомним, что на третий день вторжения россии в Украину ЕС действительно начал помогать Украине, а не только высказывать озабоченность. Евросоюз вводит крайне жесткие санкции против страны агрессора, к примеру, все небо Европы будет закрыто для российских самолетов.

Ранее также сообщалось, что ЕС профинансирует покупку оружия для Украины.