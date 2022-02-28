Украина должна вступить в ЕС - президент Еврокомиссии
Украина – это Европа
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о своей поддержке вступления Украины в Европейский Союз.
"Украина участвует в некоторых европейских процессах, например, в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС. Мы очень тесно сотрудничаем, например, в энергетике, в других областях. Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна - одна из нас, и мы хотим видеть её в европейской семье", - заявила фон дер Ляйен.
Напомним, что на третий день вторжения россии в Украину ЕС действительно начал помогать Украине, а не только высказывать озабоченность. Евросоюз вводит крайне жесткие санкции против страны агрессора, к примеру, все небо Европы будет закрыто для российских самолетов.
Ранее также сообщалось, что ЕС профинансирует покупку оружия для Украины.
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