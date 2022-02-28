Роберто Де Дзерби удалось покинуть Киев на поезде
Итальянец едет к границе с Польшей
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби направляется к границе Украины с Польшей. По информации итальянских СМИ, итальянский специалист и его ассистенты покинули Киев на поезде несколько часов назад. Ближе к ночи они будут возле границы.
Все это время Де Дзерби оставался вместе с футболистами "Шахтера". Также как сообщает пресса, вчера, 27 февраля, иностранные футболисты "горняков" также на поезде покинули страну.
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
Популярное сейчас
- Так и запишем - пособники Путина. ФИФА не дисквалифицировала Россию
- Английская Футбольная Ассоциация: Мы не будем играть против России ни в одном международном матче
- Воронин поддержал Украину в Инстаграме. Но в профиле до сих пор фото с красной площади
- Усик назвал вещи своими именами. Известный боксер делает огласку расстрела россиянами детсада в Ворзеле
- Роналду предпринимает попытки не допустить публикаций показаний по закрытому делу об изнасиловании
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка одной из звезд Реала. ФОТО