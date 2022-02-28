Роберто Де Дзерби удалось покинуть Киев на поезде

Наставник донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби направляется к границе Украины с Польшей. По информации итальянских СМИ, итальянский специалист и его ассистенты покинули Киев на поезде несколько часов назад. Ближе к ночи они будут возле границы.

Все это время Де Дзерби оставался вместе с футболистами "Шахтера". Также как сообщает пресса, вчера, 27 февраля, иностранные футболисты "горняков" также на поезде покинули страну.

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.