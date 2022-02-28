Подлое решение ФИФА, Бессонов в обороне Киева, кубок Ливерпуля. Главные новости за 27 февраля
А также разгром от Барселоны
фото - інстаграм Ганни Безсонової
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 27 февраля
ФИФА пошла на сделку с совестью
Выразив свою обеспокоенность и призвав к миру, ФИФА постановила, что не дисквалифицирует сборную России по футболу. Чиновники мировой футбольной организации решили перенести матч с Польшей в полуфинале плей-офф Чемпионата мира на нейтральное поле, запретить агрессору использовать свой гимн и флаг, а также название – ФИФА постановила, что на матч команда выйдет как сборная футбольного союза россии. Впрочем, Польша не согласилась с таким решением ФИФА и заявила, что не будет играть против россиян. Очевидно, давление на ФИФА будет продолжаться, ведь, например, Футбольная Ассоциация Англии заявила, что английские команды не будут играть с российскими на любом уровне.
Поддержка Украины за границей набирает обороты
В Англии перед финалом Кубка лиги на экраны было выведено украинский флаг и сообщение о поддержке Украины. Стадион "Бенфики" стоя встречал выходящего на замену Романа Яремчука, к тому же украинец получил капитанскую повязку. Футболисты "Специи", за которую играет Коваленко, вышли в тренировочных костюмах с надписью в украинских цветах "Остановите войну". Антивоенные лозунги транслировались на матчах чемпионата Испании, Андрей Шевченко принимает участие в митингах в поддержку Украины рядом с тысячами британцев.
Война против России – действительно народная
В ряды территориальной обороны записываются действительно все. К примеру, взяли оружие в руки бывшие футболисты – легенда "Динамо" Владимир Бессонов и бывшая звезда "Карпат" Михаил Кополовец. Ранее в ряды Национальной гвардии записались биатлонист Дмитрий Подручный и лыжный двоеборец Дмитрий Мазурчук. Даже Василий Ломаченко защищает Белгород-Днестровский в рядах сил самообороны. Юрий Вернидуб вернулся в Украину из Тирасполя, заявив, что здесь он больше нужен.
Ливерпуль выиграл Кубок лиги
Юрген Клопп пополнил свою коллекцию трофеев. Вместе с Ливерпулем он выигрывал Премьер-лигу, Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а вот теперь еще и Кубок лиги. В финале красным противостоял "Челси". Ливерпуль владел преимуществом, но не настолько, чтобы выиграть в основное или даже дополнительное время. Пришлось бить пенальти, на которые Тухель вместо Менди выставил Кепу Аррисабалагу. Перестановка не помогла – игроки "Ливерпуля" реализовали 11 ударов подряд, у "Челси" все шло хорошо, пока к мячу не подошел… Кепа Аррисабалага. В итоге "Ливерпуль" праздновал победу 11:10.
О других результатах
В Англии "Вест Хэм" обыграл "Вулверхэмптон" благодаря голу Соучека и сократил отставание от МЮ до двух очков.
В Испании "Барселона" разбила "Атлетик" 4:0. Феерил Дембеле, у которого гол и две результативные передачи. Каталонцы до одного очка сократили отставание от "Бетиса", проигравшего в дерби "Севильи" – 1:2. Андалусцы отстают от "Реала" на шесть очков.
В Италии "Наполи" вырвал победу над "Лацио" – римляне сравняли счет на 88-й, но Инсинье забил на 90+4. "Рома" же забила "Специи" еще позже - на 90+9-й.
В Германии "Боруссия" сыграла вничью с "Аугсбургом" 1:1 и отстала от "Баварии" уже на восемь очков. "Лейпциг" благодаря победе над "Бохумом" снова четвёртый.
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