На россии обрушился курс рубля. Средняя зарплата россиян упала более чем вдвое
Идеальный план Путина-Ху**а
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В России на открытии межбанковского рынка (для денежных учреждений) курс доллара резко подскочил на 25,4%. В результате стоимость валюты составила 105,27 рубля, что является историческим максимумом.
В банковских кассах для населения доллары продают по состоянию на утро 28 февраля за 171 рубль
В результате такого падения в долларовом эквиваленте средняя зарплата россиян упала с 618 до 289 долларов.
Напомним, после нападения на Украину Запад ввел мощные санкции против агрессора. Также ожидается, что в ближайшее время ряд российских банков будут отключены от международной системы SWIFT.
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