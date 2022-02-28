На россии обрушился курс рубля. Средняя зарплата россиян упала более чем вдвое

В России на открытии межбанковского рынка (для денежных учреждений) курс доллара резко подскочил на 25,4%. В результате стоимость валюты составила 105,27 рубля, что является историческим максимумом.

В банковских кассах для населения доллары продают по состоянию на утро 28 февраля за 171 рубль

В результате такого падения в долларовом эквиваленте средняя зарплата россиян упала с 618 до 289 долларов.

Напомним, после нападения на Украину Запад ввел мощные санкции против агрессора. Также ожидается, что в ближайшее время ряд российских банков будут отключены от международной системы SWIFT.