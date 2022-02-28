В Киеве заработали продуктовые магазины и городской транспорт

В понедельник, 28 февраля, с 08.00 заработают продуктовые магазины и коммунальный транспорт. Впрочем, поезда метро будут курсировать гораздо реже обычного, сообщает Киевская городская государственная администрация.

Власти просят жителей столицы не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости.

"В целом ночь прошла спокойно, было несколько столкновений и боев с диверсионно-разведывательными группами, но в эту ночь город больше готовился к обороне. Поэтому, после 08:00 вы выйдете в город, увидите укрепления, противотанковые ежи и другие фортификационные сооружения, которые появились на улицах Киева.

В столице продолжаются уличные бои практически в каждом районе города. Поэтому выходите только в случае крайней необходимости – когда нужно купить продукты или лекарства.

Призываем объединять усилия и помогать друг другу: спросить у соседей, нужна ли помощь, особенно когда это касается пожилых людей или семей, чьи родственники защищают Украину. Присматривать за квартирами соседей, выехавших из города, чтобы не допускать мародерства", говорится в сообщении КГГА.

Заметим, что комендантский час не отменен. С 28 февраля он продлится, как было определено ранее, с 22:00 до 7:00.

Ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, также командующий обороной Киева, рассказал, что все передвижения сил противника в районе столицы находились под контролем. Он заметил, что русские войска деморализованы и истощены.