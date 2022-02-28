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Уже гораздо больше 5 тысяч. Новые данные потерь врага в Украине

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(2 голосов)

Растут как на дрожжах

Уже гораздо больше 5 тысяч. Новые данные потерь врага в Украине

Новина українською

Министерство обороны Украины опубликовало новые данные по потере российских войск.

По состоянию на утро 28 февраля свой путь в Украине уже закончили ориентировочно 5300 солдат.

Также был уничтожен 191 танк, 816 боевых бронированных машин, 74 пушки, 21 град, 1 Бук, 291 единиц автомобильной техники, 3 беспилотника, 5 единиц ПВО, 29 самолетов и 29 вертолетов.

Ранее в Минобороны объясняли, что информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя. Кроме того, поступления данных могут произойти на следующий день, а иногда и через день.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 10:17
Я казав що оркам Чечня дитячим садком покажеться.
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Spokoyno (Київ)
28.02.2022 в 09:44
СМЕРТЬ РАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ! ху@лу КАПУТ
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