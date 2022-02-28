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В Украину едут добровольцы из Хорватии. Французский иностранный легион отпускает украинцев

Общие новости
(2 голосов)

Поддержка из-за границы

В Украину едут добровольцы из Хорватии. Французский иностранный легион отпускает украинцев

Підкріплення для українців, фото - Getty Images

Новина українською

Из Хорватии в Украину воевать против российской армии отправляются первые добровольцы. Об этом пишет репортер хорватского телеканала Nova TV Иван Черкало.

"За несколько дней к украинской армии должна присоединиться большая группа добровольцев. Они имеют предварительный военный опыт, полны духа и желания помочь украинской армии".

Также сообщается, что командование французского Иностранного легиона отпускает всех украинцев воевать за свою Родину. При этом им оставляют полную экипировку.

Интересно, что ранее глава МИД Британии заявила, что не имела бы ничего против, если бы британские добровольцы уехали воевать за Украину.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский предложил иностранцам вступать в Интернациональный легион территориальной обороны.

Ранее один из лидеров непризнанной Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев, проживающий в изгнании в Великобритании, предложил Президенту Украины направить в зону боевых действий выходцев из Чечни, проживающих в Европе.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ТСН

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 10:16
Дякуємо Європі за підтримку!
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