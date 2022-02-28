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Ситуация в Харькове: в городе действуют диверсанты, враг попадал в дома и детский сад

Общие новости
(3 голосов)
Ситуация в Харькове: в городе действуют диверсанты, враг попадал в дома и детский сад

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телеканала Рада сообщил, что защитники Харькова всю ночь отражали наступление российских оккупантов, на подходах к городу уничтожали колонны противника.

По его словам, Харьков находится под контролем украинских военных, оккупанты обстреливали жилые кварталы из артиллерии. Снаряды попадали в дома и детский сад, среди погибших есть дети. Точное количество жертв Синегубов не назвал.

Он сообщил, что в городе находится большое количество диверсионных групп, есть риски наступления. Украинским военным удалось ликвидировать 20 оккупантов, которые прятались в здании школы.

В Харьков также зашла российская техника, но она была оперативно уничтожена украинской армией.

Что касается гуманитарной ситуации в Харькове, то, по словам Синегубова, в городе разворачивают несколько логистических центров, чтобы распределять продукты. Местное население добровольно передает машины военнослужащим для защиты города.

Комендантский час 28 февраля начнет действовать с 16:00.

Напомним, в понедельник утром заработали продуктовые магазины в Киеве после трехдневного комендантского часа. Ситуация в столице в целом в воскресенье и в ночь на понедельник была спокойной.

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В статье: Харьков война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 10:54
Вирізати ту сволоту, як в Чечні.
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