Ситуация в Харькове: в городе действуют диверсанты, враг попадал в дома и детский сад
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Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телеканала Рада сообщил, что защитники Харькова всю ночь отражали наступление российских оккупантов, на подходах к городу уничтожали колонны противника.
По его словам, Харьков находится под контролем украинских военных, оккупанты обстреливали жилые кварталы из артиллерии. Снаряды попадали в дома и детский сад, среди погибших есть дети. Точное количество жертв Синегубов не назвал.
Он сообщил, что в городе находится большое количество диверсионных групп, есть риски наступления. Украинским военным удалось ликвидировать 20 оккупантов, которые прятались в здании школы.
В Харьков также зашла российская техника, но она была оперативно уничтожена украинской армией.
Что касается гуманитарной ситуации в Харькове, то, по словам Синегубова, в городе разворачивают несколько логистических центров, чтобы распределять продукты. Местное население добровольно передает машины военнослужащим для защиты города.
Комендантский час 28 февраля начнет действовать с 16:00.
Напомним, в понедельник утром заработали продуктовые магазины в Киеве после трехдневного комендантского часа. Ситуация в столице в целом в воскресенье и в ночь на понедельник была спокойной.
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