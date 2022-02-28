Украинская делегация прибыла на переговоры с РФ

Украинская делегация прибыла на переговоры в район украинско-белорусской границы для участия в переговорах с представителями страны-оккупанта. Об этом сообщается на официальной странице Офиса Президента Украины по телеграм.

В состав делегации вошли: председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.