Украинская делегация прибыла на переговоры с РФ
Также стал известен состав украинской делегации
Фото: Міністерство оборони України / Автор невідомий
Украинская делегация прибыла на переговоры в район украинско-белорусской границы для участия в переговорах с представителями страны-оккупанта. Об этом сообщается на официальной странице Офиса Президента Украины по телеграм.
В состав делегации вошли: председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.
Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что
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