  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинская делегация прибыла на переговоры с РФ
В тренде

Украинская делегация прибыла на переговоры с РФ

Общие новости
(1 голосов)

Также стал известен состав украинской делегации

Украинская делегация прибыла на переговоры с РФ

Фото: Міністерство оборони України / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинская делегация прибыла на переговоры в район украинско-белорусской границы для участия в переговорах с представителями страны-оккупанта. Об этом сообщается на официальной странице Офиса Президента Украины по телеграм.

В состав делегации вошли: председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что не верит в результат переговоров, но не хочет, чтобы были сомнения в том, что он не пытался остановить войну. Цель Украины – территориальная целостность.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...