В центре оккупированного Бердянска местные жители спели гимн Украины - ВИДЕО

В понедельник, 28 февраля стало известно, что Бердянск был временно оккупирован вражескими войсками.

Враг убил одного человека, еще одного ранил, распустил местное отделение полиции, при этом городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами, городской транспорт остановился.

Ночью местные фиксировали перемещение техники по городу. Утром в Осипенковской громаде также началось движение.

В то же время местные жители вышли на центральную площадь города в отделение полиции, где находятся оккупанты, и спели гимн Украины.