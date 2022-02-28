В центре оккупированного Бердянска местные жители спели гимн Украины - ВИДЕО
Этот народ не победить
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В понедельник, 28 февраля стало известно, что Бердянск был временно оккупирован вражескими войсками.
Враг убил одного человека, еще одного ранил, распустил местное отделение полиции, при этом городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами, городской транспорт остановился.
Ночью местные фиксировали перемещение техники по городу. Утром в Осипенковской громаде также началось движение.
В то же время местные жители вышли на центральную площадь города в отделение полиции, где находятся оккупанты, и спели гимн Украины.
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Комментарии (1)
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hromik1973 (тернополь)
28.02.2022 в 12:07
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