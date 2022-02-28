Нелюди. ВИДЕО, как россияне наносят массированный удар градом по жилому району Харькова

Харьков в понедельник, 28 февраля, снова находится под ударом врага. Тот, видя бесперспективность столкновений с украинскими военными, прибег к бомбардировке гражданской инфраструктуры.

Враг нанес массированный удар с систем град по району Северная Салтовка – одному из наиболее густозаселенных, в котором нет ни одного военного объекта.

Ранее глава Харьковской областной военной государственной администрации Олег Синегубов сообщал, что город полностью контролируется украинскими силами, однако действуют многочисленные дрг.