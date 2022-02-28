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  3. Нелюди. ВИДЕО, как россияне наносят массированный удар градом по жилому району Харькова
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Нелюди. ВИДЕО, как россияне наносят массированный удар градом по жилому району Харькова

Общие новости
Обновлено
(4 голосов)

Ад по им плачет

Нелюди. ВИДЕО, как россияне наносят массированный удар градом по жилому району Харькова

Новина українською

Харьков в понедельник, 28 февраля, снова находится под ударом врага. Тот, видя бесперспективность столкновений с украинскими военными, прибег к бомбардировке гражданской инфраструктуры.

Враг нанес массированный удар с систем град по району Северная Салтовка – одному из наиболее густозаселенных, в котором нет ни одного военного объекта.

Ранее глава Харьковской областной военной государственной администрации Олег Синегубов сообщал, что город полностью контролируется украинскими силами, однако действуют многочисленные дрг.

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В статье: Харьков война с Россией
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Комментарии (4)
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Лекарь (село Дарница)
28.02.2022 в 12:36
Твари
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
28.02.2022 в 12:39
Дійсно! Сподіваємося, що і наших скотиняк, яким рашисти "брати" поменшало...
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 12:17
Нехай вся Європа дивиться що з ними буде, якщо не підтримають Україну!...
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+3
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.02.2022 в 11:51
Біда!
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+3
0

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