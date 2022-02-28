Нелюди. ВИДЕО, как россияне наносят массированный удар градом по жилому району Харькова
Ад по им плачет
Харьков в понедельник, 28 февраля, снова находится под ударом врага. Тот, видя бесперспективность столкновений с украинскими военными, прибег к бомбардировке гражданской инфраструктуры.
Враг нанес массированный удар с систем град по району Северная Салтовка – одному из наиболее густозаселенных, в котором нет ни одного военного объекта.
Ранее глава Харьковской областной военной государственной администрации Олег Синегубов сообщал, что город полностью контролируется украинскими силами, однако действуют многочисленные дрг.
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Комментарии (4)
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Лекарь (село Дарница)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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