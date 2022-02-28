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Президент Украины: Обращаемся к ЕС по безотлагательному присоединению Украины по специальной процедуре

Общие новости
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Слово за Евросоюзом

Президент Украины: Обращаемся к ЕС по безотлагательному присоединению Украины по специальной процедуре

Фото: Офіс президента України

UA-Футбол
Новина українською

Глава государства Владимир Зеленский призвал Европейский союз безотлагательно рассмотреть вопрос вступления Украины в организацию по специальной процедуре.

"Мы обращаемся к Европейскому Союзу по поводу неотложного присоединения Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами. Но наша цель – быть вместе со всеми европейцами и, главное, – быть на равных. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что мы этого заслуживаем, я уверен, что все это возможно.

Вчера говорил с президентами Португалии, Литвы, с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Польши Анджеем Дудой. Особенно я благодарен Анджею Дуди за нашу плодотворную работу. Говорил с премьер-министрами Бельгии, Испании и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Поддержка нашей антивоенной коалиции безусловна и беспрецедентна", - заявил Президент Украины.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 12:16
Підтримую Президента!
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