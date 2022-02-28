Президент Украины: Обращаемся к ЕС по безотлагательному присоединению Украины по специальной процедуре
Слово за Евросоюзом
Фото: Офіс президента України
Глава государства Владимир Зеленский призвал Европейский союз безотлагательно рассмотреть вопрос вступления Украины в организацию по специальной процедуре.
"Мы обращаемся к Европейскому Союзу по поводу неотложного присоединения Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами. Но наша цель – быть вместе со всеми европейцами и, главное, – быть на равных. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что мы этого заслуживаем, я уверен, что все это возможно.
Вчера говорил с президентами Португалии, Литвы, с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Польши Анджеем Дудой. Особенно я благодарен Анджею Дуди за нашу плодотворную работу. Говорил с премьер-министрами Бельгии, Испании и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Поддержка нашей антивоенной коалиции безусловна и беспрецедентна", - заявил Президент Украины.
Популярное сейчас
- Роберто Де Дзерби удалось покинуть Киев на поезде
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации
- Примера. Барселона - Атлетик 4:0. Много красоты, особенно от Дембеле
- ВСУ уничтожили вражескую колонну недалеко от Киева
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
- Роналду предпринимает попытки не допустить публикаций показаний по закрытому делу об изнасиловании
Новости по теме
- 18:45 Украинские Зеленский – о переговорах с РФ: Не очень верю в результат, но пусть попробуют. Чтобы не было сомнения, что я не пытался остановить войну
- 16:05 Украинские Офис президента: Договорились встретиться с российской стороной на украинско-белорусской границе
- 14:44 Украинские Президент Украины провёл переговоры с Лукашенко