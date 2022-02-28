Президент Украины: Обращаемся к ЕС по безотлагательному присоединению Украины по специальной процедуре

Глава государства Владимир Зеленский призвал Европейский союз безотлагательно рассмотреть вопрос вступления Украины в организацию по специальной процедуре.

"Мы обращаемся к Европейскому Союзу по поводу неотложного присоединения Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами. Но наша цель – быть вместе со всеми европейцами и, главное, – быть на равных. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что мы этого заслуживаем, я уверен, что все это возможно.

Вчера говорил с президентами Португалии, Литвы, с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Польши Анджеем Дудой. Особенно я благодарен Анджею Дуди за нашу плодотворную работу. Говорил с премьер-министрами Бельгии, Испании и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Поддержка нашей антивоенной коалиции безусловна и беспрецедентна", - заявил Президент Украины.